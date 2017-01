CDU-Vorstand will mit Stübgen auf Platz 1 in Bundestagswahlkampf

Potsdam (dpa/bb) - Die CDU soll nach einem Vorschlag des Vorstands mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen auf Platz eins der Landesliste in den Bundestagswahlkampf ziehen. Danach folgen Jens Koeppen und als neue Kandidatin die Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel, Dietlind Tiemann, wie die Partei am Donnerstag nach einem einstimmigen Beschluss mitteilte.

Die umstrittene frühere Landeschefin Saskia Ludwig wurde auf den wenig attraktiven achten Platz gewählt. Ludwig warf CDU-Generalsekretär Steeven Bretz daraufhin in einer Pressemittelung vor, mit dem Votum ihren Wahlkreis 61, der unter anderem Potsdam umfasst, zu schwächen.

Der Vorschlag des Landesvorstandes für die ersten zehn Plätze muss noch auf einer Landesvertreterversammlung der CDU gebilligt werden, dort sollen auch noch weitere Plätze ab Position 11 vergeben werden.

