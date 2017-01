dpa

Opposition scheitert mit Anträgen zur Stasi-Debatte

Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus ist mit zwei Anträgen zur Stasi-Debatte um Baustaatssekretär Andrej Holm (parteilos) gescheitert. Die CDU wollte den Senat per Parlamentsbeschluss auffordern, «keine Personen, die direkt oder indirekt mit dem Sicherheitssystem der DDR zusammengearbeitet haben», in Regierungspositionen zu entsenden. Der Antrag war an einen Beschluss der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen angelehnt. Gleichwohl wollten SPD, Linke und Grüne am Donnerstag nicht direkt darüber abstimmen, der Antrag wurde mit Koalitionsmehrheit in den Innenausschuss des Parlaments überwiesen.

Ähnlich wurde mit einem Antrag der FDP verfahren, der darauf abzielte, die Nominierung Holms für den Senat zu missbilligen. Auch über diesen Antrag wurde gegen den Willen der Opposition nicht abgestimmt, sondern er wurde mit den Stimmen der Regierungskoalitionen in den Ausschuss überwiesen. Allerdings wurde nicht nur aus CDU, AfD und FDP Kritik an der Personalie Holm laut, sondern auch aus der SPD-Fraktion.

Holm hatte nach seiner Ernennung zum Staatssekretär in der Stadtentwicklungsverwaltung von Senatorin Katrin Lompscher (Linke) eingeräumt, in einem Personalfragebogen der Humboldt-Universität 2005 falsche Angaben zu seiner hauptamtlichen Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit gemacht zu haben. Er habe das aber nicht wissentlich getan.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Januar 2017 21:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen