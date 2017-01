dpa

BGH klärt Streit um Einbau eines Fahrstuhls fürs Alter

Fünf Stockwerke Treppensteigen zur eigenen Wohnung sind im Alter für viele Menschen nicht mehr zu schaffen - morgen klärt der Bundesgerichtshof (BGH), wann ein Fahrstuhl eingebaut werden darf. In einem Plattenbau in Cottbus gibt es darüber Streit zwischen den Wohnungseigentümern. Ein älteres Ehepaar, das in der fünften Etage wohnt, will im Treppenhaus-Schacht auf eigene Kosten einen Aufzug nachrüsten. In der Eigentümerversammlung ließen sich aber nicht genügend Nachbarn überzeugen. Zuletzt hatte das zuständige Landgericht entschieden, dass die Gegner den Einbau trotzdem dulden müssen. Das letzte Wort hat jetzt der BGH.

Verbände erhoffen sich von dem Urteil mehr Klarheit. Während es im Mietrecht einen Paragrafen zur Barrierefreiheit gibt, sind Umbauten bei Eigentumswohnungen nur allgemein geregelt. (Az. V ZR 96/16)

