Sachsen kauft historische Pückler-Brauerei für 100 000 Euro

Jahrelang war die historische Brauerei im Muskauer Park dem Verfall preisgegeben. Der Freistaat setzte sich in einer Zwangsversteigerung gegen andere Bieter durch. Nun steht das große Aufräumen an.

Die Muskauer Brauerei wurde 1844/45 unter Pückler vom preußischen Architekten Ludwig Persius nach dem Vorbild der Berliner Bauakademie errichtet - als Ziegelstein-Bauwerk mit neogotischem Gasthof. Nach etwa 80 Jahren wurde das Haus an einen privaten Betreiber verkauft, die Nutzung als Brauerei lief 1992 aus. Danach verfiel das Baudenkmal zusehends. Mit dem Kauf ende eine jahrzehntelange städtebauliche Hängepartie, sagte CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. «Die Alte Brauerei ist inzwischen zu einer Ruine verfallen, kann in den kommenden Jahren aber wieder ein Schmuckstück werden.»

Die Brauerei, die am Westrand des Muskauer Schlossparks steht, muss nach Einschätzung der Stiftung «Fürst-Pückler-Park Bad Muskau» möglichst schnell an Dach und Fassade notgesichert werden. Nur so könne der Verfall des wichtigsten Bauwerks aus der Pückler-Zeit gestoppt werden, erklärte Stiftungsdirektor Cord Panning. Das betreffe auch die «fantastischen Gewölbekeller» aus dem 19. Jahrhundert, in denen früher das Bier lagerte.