Sebastian Polter trainiert erstmals im Union-Trainingslager

Neuzugang Sebastian Polter hat sein erstes Training beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin absolviert. Der 25 Jahre alte Stürmer erlebte am Donnerstagvormittag im Trainingslager im spanischen Oliva Nova bei herrlichem Wetter und über 20 Grad Außentemperatur einen Strandlauf. Am Nachmittag hatte der Großteil der Mannschaft frei, die Neuverpflichtung vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers absolvierte unter Aufsicht von Chefcoach Jens Keller ein Extra-Training mit Sturmkollege Philipp Hosiner.

«Ich stelle mich erst einmal hinten an. Ich kenne zwar viele Spieler, aber ich fange wieder bei null an», sagte Polter. Er spielte bereits in der Saison 2014/2015 auf Leihbasis bei Union. Die Fans hatten ihn am Mittwochabend sowohl bei der Ankunft am Flughafen Alicante als auch im Mannschaftshotel in Oliva Nova enthusiastisch empfangen. Sie verknüpfen mit Polter große Hoffnungen.