Brandenburger Mediziner solidarisieren sich mit Landarzt

Nach einer vermutlich rassistisch motivierten Stein-Attacke auf das Wohnhaus eines Uckermärker Landarztes solidarisieren sich immer mehr Berufskollegen mit dem gebürtigen Libanesen. «Dieser Anschlag ist nicht akzeptabel», erklärte am Donnerstag der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, Hans-Joachim Helming. Auch die Landesärztekammer zeigte sich empört. «Die Versorgung auf dem Land muss erhalten bleiben und darf nicht durch solche Taten beschädigt werden», forderte Kammerchef Udo Wolter. Der Landarzt behandele neben Einheimischen auch Flüchtlinge und trage damit zur Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung auf dem Land bei, hob er hervor.

Unbekannte hatten am Wochenende am Wohnhaus des Arztes im Angermünder Ortsteil Frauenhagen Scheiben eingeworfen. Auf dem Stein befand sich ein Hakenkreuz. Außerdem zerstachen die Täter seine Autoreifen. Der Staatsschutz schaltete sich ein. Bislang gibt es laut Polizei keine heiße Spur zu den Tätern, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit.