Mit 93 Kmh unterwegs: Raser ist sich keiner Schuld bewusst

Die Polizei hat im Tiergarten bei einem Autofahrer eine Geschwindigkeit von 93 Kmh gemessen. Der 24-Jährige habe bei der anschließenden Kontrolle angegeben, ihm wäre das Tempolimit innerhalb der Stadt nicht bekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann lebt seit Jahren in Berlin. Er war mit dem Auto eines Carsharing-Dienstes unterwegs. Er muss laut Polizei nun mit einem Bußgeld von 200 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Insgesamt kontrollierten die Beamten bei der Aktion an der Straße des 17. Juni am Donnerstagvormittag zehn Autofahrer.

Letzte Änderung: Donnerstag, 12. Januar 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

