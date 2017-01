dpa

Stasi-Debatte: Erklärfrist Holms endet - Müller verteidigt Vorgehen

Die Debatte um den stasi-belasteten Staatssekretär Andrej Holm hat nun auch das Berliner Abgeordnetenhaus erreicht. Derweil läuft eine wichtige Frist ab.

Berlin (dpa/bb) - Die Stasi-Vergangenheit des Staatssekretärs Andrej Holm hat im Berliner Abgeordnetenhaus zu kontroversen Diskussionen geführt. Die Oppositionsfraktionen CDU, AfD und FDP betonten am Donnerstag in mehreren Debatten, dass der von der Linken ernannte Holm aus ihrer Sicht nicht für ein Regierungsamt geeignet sei.

Regierungschef Michael Müller (SPD), Linke und Grüne verwiesen auf das laufende Prüfungsverfahren der Berliner Humboldt-Universität, die wegen falscher Angaben Holms personalrechtliche Schritte gegen den zuletzt bei ihr angestellten Stadtsoziologen prüft. Wenn Ergebnisse vorliegen, wollen die Linke und der Senat entscheiden, ob Holm im Amt bleibt oder nicht. Das hatten SPD, Linke und Grüne im Dezember im Koalitionsausschuss vereinbart.

Die Frist, die die Universität dem 46-Jährigen für eine Stellungnahme gewährte, lief bis Donnerstag 24.00 Uhr. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollten die Unterlagen Holms bis zum Ablauf der Frist eingehen. Am Nachmittag lagen sie der Hochschule noch nicht vor, wie Sprecher Hans-Christoph Keller der dpa sagte. Er ging davon aus, dass die Uni am Abend keine weiteren Angaben dazu machen könne.

Holm hatte nach seiner Ernennung zum Staatssekretär in der Stadtentwicklungsverwaltung von Senatorin Katrin Lompscher (Linke) eingeräumt, in einem Personalfragebogen der Humboldt-Universität 2005 falsche Angaben zu seiner hauptamtlichen Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit gemacht zu haben. Er habe das aber nicht wissentlich getan.

Müller verteidigte im Abgeordnetenhaus das von Rot-Rot-Grün gewählte Vorgehen. «Man muss trennen zwischen dem, was ein 16- oder 18-Jähriger als Fehler gemacht hat und dem, was ein erwachsener Wissenschaftler später daraus gemacht hat», sagte er in seiner Regierungserklärung. Das seriös aufzuarbeiten und sich dann seiner Verantwortung zu stellen, brauche Zeit.

Lompscher sagte, es gehe um eine «einzelfallbezogene, differenzierte Bewertung» des Vorgangs. Linke-Fraktionschef Udo Wolf sagte, es werde sicherlich «in den nächsten Tagen» eine Entscheidung geben. Er hoffe, dass dann mehr über eine neue Mietenpolitik in der Stadt gesprochen werden könne und das auch mit einem Staatssekretär Andrej Holm, der dafür Experte sei.

Die Opposition scheiterte mit zwei Anträgen zum Fall Holm. Die CDU wollte den Senat per Parlamentsbeschluss auffordern, «keine Personen, die direkt oder indirekt mit dem Sicherheitssystem der DDR zusammengearbeitet haben», in Regierungspositionen zu entsenden. Der Antrag war an eine Regelung von Rot-Rot-Grün in Thüringen angelehnt. Gleichwohl wollten SPD, Linke und Grüne nicht darüber abstimmen, der Antrag wurde mit Koalitionsmehrheit in den Innenausschuss des Parlaments überwiesen. So wurde auch mit einem FDP-Antrag verfahren, die Nominierung Holms für den Senat zu missbilligen.

Berliner Mieter- und Sozialinitiativen stellten sich am Donnerstag in einer Petition mit rund 15 000 Unterschriften hinter Holm. Der Stadtsoziologe wolle gegen steigende Wohnkosten sowie die Verdrängung einkommensschwacher Menschen vorgehen, erklärten Vertreter der Gruppen bei der Übergabe der Unterschriften im Abgeordnetenhaus.

Holm war in der Wendezeit 1989/1990 als junger Mann rund fünf Monate bei der Stasi, wo er unter anderem eine militärische Grundausbildung absolvierte. Dass er damals eine berufliche Laufbahn bei der Stasi anstrebte, hatte Holm schon 2007 publik gemacht. Heute argumentiert er, ihm sei erst durch den Einblick in seine Akten im Dezember bewusst geworden, dass er seinerzeit bereits hauptamtlicher Mitarbeiter war. So sei seine Angabe im Uni-Fragebogen zu erklären.

