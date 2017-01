Ökofilmtour zeigt Filme, wo es keine Kinos mehr gibt

Große Agrarbetriebe und schwindende Bevölkerung prägen die Landschaft der brandenburgischen Toskana: Die Uckermark ist die erste Station der diesjährigen Ökofilmtour.

Potsdam (dpa/bb) - Mit 60 Spielfilmen, Dokumentationen und Kurzfilmen startet die Ökofilmtour an diesem Mittwoch (11. Januar) in ihre 12. Auflage. Bis Ende April zeigt das Festival des Umwelt- und Naturfilms die Wettbewerbsbeiträge an mehr als 60 Spielorten im ländlichen Brandenburg. Bis zum 26. April lädt das Festival ein in Schulen, Gaststätten sowie in Gemeinde- und Kulturzentren kleiner Orte, in denen es schon lange keine Kinos mehr gibt.