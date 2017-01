dpa

Sexualstraftäter greift Prostituierte in Schlafzimmer an

Ein der Polizei bekannter Sexualstraftäter hat eine Prostituierte in ihrer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) angegriffen. Der 37-Jahre alte Mann habe der 41-Jährigen im Schlafzimmer aufgelauert, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie dort am vergangenen Freitag erschien, versuchte der Mann den Angaben zufolge, sie zu ersticken.

Nachdem die Frau es geschafft hatte, ihn mit Pfefferspray abzuwehren, hielten Nachbarn den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei im Hausflur fest. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde der Mann zunächst ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende kam er in Untersuchungshaft. Die Mordkomission ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Letzte Änderung: Montag, 9. Januar 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

