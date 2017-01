Volleys-Matchwinner Zhukouski: «Ich mache mir nie Druck»

Tsimafei Zhukouski war der umjubelte Star nach dem 3:0-Sieg der Berlin Volleys in der Volleyball-Bundesliga gegen den TV Bühl. Mit fünf Aufschlägen in Serie vom 19:22 zum 24:22 hatte er am Sonntag den überwiegenden Anteil am Satz- und Matchgewinn. Im dritten Durchgang hatte sein Team noch 15:20 zurückgelegen - doch die Nervenstärke des Kroaten brachte die Wende. «Ich habe schon vor dem Spiel an einen 3:0-Erfolg geglaubt, aber im dritten Satz haben sie uns in eine schwierige Situation gebracht», sagte er.

Aber dann schritt Zhukouski zum Aufschlag. «Ich habe sehr viel Vertrauen in meinen Service. Immer, wenn ich zum Aufschlag gehe, schaue ich, wie es steht. Ich mache mir aber nie Druck», meinte er. Von dieser Nervenstärke hat sein Team in den vergangenen eineinhalb Jahren schon öfter profitiert.

Die Vorstellung des Deutschen Meisters gegen Bühl war jedoch Durchschnitt - das grandiose Finale des dritten Satzes einmal ausgenommen. «Mit so einer Leistung kann man nicht zufrieden sein, auch wenn es 3:0 ausgeht», meinte Manager Kaweh Niroomand: «Aber verwunderlich ist das nicht, das es so holprig war.» Nach der langen Weihnachtspause müssten sich die Spieler erst wieder finden, warb der Volleys-Macher um Geduld: «Die Spielpraxis hat nach über zwei Wochen einfach gefehlt.» Am kommenden Samstag bei der SVG Lüneburg soll dann das Niveau des Tabellen-Zweiten besser sein. Und wenn nicht, wissen sie ja um die Aufschlag-Stärke von Zhukouski.

