Hertha verzichtet auf Test gegen Lüneburg

Hertha BSC hat das für Freitag angesetzte Testspiel im Trainingslager auf Mallorca gegen den Regionalligisten Lüneburger SK abgesagt. «Ich möchte Überbelastung und muskuläre Probleme verhindern», sagte Trainer Pál Dárdai am Montag. «Wir sind sowieso nur mit wenigen Spielern ins Trainingslager gereist. Nach dem Ausfall von Sinan Kurt fehlt uns jetzt noch ein weiterer Spieler.» Kurt flog am Montag zurück nach Berlin, dort soll sein verletztes Sprunggelenk weiter untersucht werden.

Die Trainingseinheit am Montagnachmittag sagte der Ungar ebenfalls ab. Stattdessen setzte Dárdai eine Teamsitzung im Mannschaftshotel an: «Dabei will nicht nur ich sprechen, sondern es soll interaktiv zugehen.» Die Spieler des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga sollen Ziele formulieren, Stärken und Schwächen der bisherigen Hinrunde analysieren.