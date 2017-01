Kinder misshandelt? Kita verliert Betriebserlaubnis

Wegen des Verdachts der Misshandlung von Kindern ist einer Kindertagesstätte in Cottbus die Betriebserlaubnis entzogen worden. Das teilte das Jugendministerium am Montag in Potsdam mit. Zuerst hatte die «Lausitzer Rundschau» (Samstag) darüber berichtet. Gegen die ehemalige Kita-Leiterin habe die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts strafbarer Handlungen ermittelt. Dabei sei es auch um den Vorwurf Fütterung durch Zwang gegangen. Die Staatsanwaltschaft Cottbus bestätigte, dass inzwischen Anklage gegen die Frau beim Amtsgericht Cottbus erhoben worden sei.

Quelle: dpa

