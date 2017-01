dpa

Berlin will Opfer rechter Gewalt nicht abschieben

Nach Brandenburg will auch Berlin abgelehnten Asylbewerbern ein Bleiberecht einräumen, wenn sie Opfer rechter Gewalt geworden sind. Er halte das für ein starkes politisches Signal, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) dem «Tagesspiegel» (Montag). Berlin verfüge bereits über rechtliche Möglichkeiten, Opfern von schweren Straftaten ein Bleiberecht zu gewähren. Geisel geht es aber um die Symbolkraft. Das richte sich an die, «die meinen: Wer Flüchtlinge aus dem Land vertreiben will, muss sie angreifen. Da sage ich: Nein. Wer Opfer rechter Gewalt wird, genießt unseren doppelten Schutz und wird nicht abgeschoben.»

Als erstes Bundesland schiebt Brandenburg akzeptierte Flüchtlinge, die Opfer rechter Gewalt geworden sind, nicht mehr ab. Der sogenannte «ermessenslenkende Erlass» fordert die zuständigen Ausländerbehörden auf, ihre Spielräume entsprechend zu nutzen. Mit dem Bleiberecht könnten die Opfer eine Wiedergutmachung erfahren. Ihnen solle zudem Sicherheit und Schutz geboten werden.

