Trotz Verspätung: Protest gegen US-Truppenverlegung

Die laufende Verlegung der US-Truppen nach Osteuropa verzögert sich und damit ihre Durchreise in Brandenburg. Gegner der Militärkonvois geben trotzdem schon jetzt keine Ruhe.

Brück (dpa/bb) - Knapp 100 Menschen haben am Montag vor dem Truppenübungsplatz Lehnin (Potsdam-Mittelmark) gegen die Verlegung von US-Truppen nach Mittel- und Osteuropa protestiert. Ursprünglich sollten am Abend etwa 140 US-Soldaten und ein Konvoi von 40 Fahrzeugen eintreffen, um dort die Nacht zu verbringen. Die Ankunft verzögerte sich um einen Tag, wie das Landeskommando Brandenburg mitteilte. Details zu den Hintergründen habe die US-Seite nicht mitgeteilt. Erst am Dienstag sollen die Amerikaner nun die Bundeswehrkaserne erreichen.