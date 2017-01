Wolf nach Einbruch in Baruther Wildpark weitergezogen

Wölfe sind im Wildpark Johannismühle Alltag - doch normalerweise sind sie in einem Gehege. Jetzt dürfte ein wildlebender Wolf das Gelände heimgesucht und einen Damhirsch gerissen haben.

Baruth (dpa/bb) - Der Wolf, der am Wochenende im Wildpark Johannismühle einen Damhirsch gerissen hatte, ist weitergezogen. Seine Spuren seien am Sonntagabend am Außenzaun des Geländes gefunden worden, sagte Geschäftsführer Julian Dorsch am Montag. Mitarbeiter des Parks hatten am Samstagmorgen den toten Hirsch entdeckt und dann darauf gewartet, dass der Wolf zurück ins Freie wandern würde. Der Besucherbetrieb des Parks war derweil normal weitergegangen.