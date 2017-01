Teamgeist größter Eastside-Trumpf: Vierter Cup-Sieg

Präsident Alexander Teichmann hatte den Garant des vierten Tischtennis-Pokalsieges in Serie schnell ausgemacht. «Wir konnten erneut auf unseren größten Vorzug bauen - den Teamgeist», erklärte er nach dem 3:1-Sieg der Damen des TTC Berlin-Eastside im Endspiel des Final Four gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim. «Wir haben die Herausforderung beim best besetzten Final Four seit Wiedereinführung des Pokalwettbewerbs mit Bravour bestanden», fügte der glückliche Eastside-Präsident hinzu.

Der Erfolg beim Final Four in Hannover war für die Berlinerinnen der zehnte Titel in den vergangenen fünf Jahren. Zu den vier Pokal-Coups kommen drei Champions League-Triumphe (2012, 2014, 2016) und drei nationalen Meisterschaften seit 2014 hinzu. Außerdem zählen drei Siege im ETTU-Europapokal (2002, 2004, 2007) zur Erfolgsbilanz des Ausnahmeteams aus der Hauptstadt, das erst seit 1997 in der 1. Bundesliga vertreten ist.

Beim Final-Wochenende in Hannover mussten die TTC-Damen auf ihre drittbeste Spielerin Yui Hamamoto verzichten. Sie weilte in ihrer japanischen Heimat. Außerdem waren Petrissa Solja und Xiaona Shan nach ihren erst vor kurzem auskurierten Verletzungen noch nicht wieder in Topform. «Alle haben großartig gekämpft, wir sind megastolz, dass wir den Pokal wieder gewonnen haben», sagte die 22-jährige Solja.

