Luther bewegt auch historische Städte

Die Brandenburger Städte mit historischen Stadtkernen widmen sich in diesem Jahr auch dem Reformator Martin Luther. Auf einer Pressekonferenz werden Pläne vorgestellt, wie an den Anschlag seiner Thesen vor 500 Jahren erinnert werden soll. Dabei geht es um Verbindungen der märkischen Kommunen zu Luther. Es sind Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen geplant.

In diesem Jahr begeht die Arbeitsgemeinschaft ihre Gründung vor 25 Jahren. In ihr sind 32 Städte - von Angermünde bis Ziesar - zusammengeschlossen. Sie wollen ihre alten Stadtkerne wieder mit Leben füllen. So sollen Menschen angelockt werden, um dort zu wohnen, statt auf der grünen Wiese zu bauen.