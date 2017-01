dpa

Blumenstrauß-Attacke: Netzaktivistin Domscheit-Berg verurteilt

Berlin (dpa/bb) – Die Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg ist nach einem Tauziehen mit Polizisten um einen Blumenstrauß zu einer Strafe von 600 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach die frühere Piraten-Politikerin, die bei der Bundestagswahl 2017 für die Brandenburger Linke kandidieren will, am Donnerstag der Körperverletzung schuldig. Bei einer Mahnwache im Juni 2015 in der Hauptstadt habe Domscheit-Berg im Gerangel eine Beamtin «mit ihren Fingernägeln erwischt» und eine kleine Kratzwunde verursacht. Dies habe aber auch die Geschädigte als Lappalie angesehen. Die Anwältin von Domscheit-Berg, die Freispruch will, kündigte Rechtsmittel an.

Der Netzaktivistin war zur Last gelegt worden, bei der Mahnwache für im Mittelmeer ertrunkene Flüchtlinge mit dem Blumenstrauß gegen die Kamera eines Polizisten geschlagen und einem weiteren Beamten mit den Blumenstielen durch den offenen Helm ins Gesicht gestochen zu haben.

