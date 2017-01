Mann verletzt Ex-Partnerin auf offener Straße mit Messer

Ein 47-Jähriger hat in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) seine ehemalige Partnerin auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Er hatte sein Opfer zuvor verfolgt, dann kam es zu einem Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann schlug auf die 35-Jährige ein und verletzte sie mit dem Messer. Als ein Zeuge dazwischen ging, konnte die Frau in eine Apotheke flüchten. Der 47-Jährige stellte sich der Polizei und wurde festgenommen. Bereits zuvor hatte das Amtsgericht dem Mann verboten, sich der Frau und ihrer Wohnung zu nähern.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Januar 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen