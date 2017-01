dpa

Pechstein fordert Aufnahme von Niemann in «Hall of Fame»

Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat gefordert, dass ihre einst größte Rivalin Gunda Niemann-Stirnemann in die «Hall of Fame» des deutschen Sports aufgenommen wird. «Wie ist es möglich, dass eine Athletin, die dreimal Olympiasiegerin, 19 mal Weltmeisterin und achtmal Europameisterin geworden ist, nicht schon längst dort ist, wo sie hingehört?», sagte Pechstein einen Tag vor Beginn der Europameisterschaften in Heerenveen in der «Bild»-Zeitung.

Sie frage sich, ob es bei dieser Erfolgsbilanz jemanden geben kann, der es mehr verdient habe und bezeichnete die Erfurterin als «Eisschnellläuferin des Jahrhunderts». Doch auch einen kleinen Seitenhieb auf die Dauer-Konkurrentin konnte sich Pechstein nicht verkneifen: «Nicht selten durfte ich nach den Rennen als Zweit- und Drittplatzierte artig gratulieren. Das ist nicht immer leicht gefallen... Wenn es mal anders herum gekommen ist, hast Du mächtig daran zu knabbern gehabt», sagte Pechstein und fügte hinzu: «Merke: Nur wer das Verlieren hasst, kann zur Dauersiegerin werden.»

