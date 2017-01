dpa

Denkmalschutz für SED-Privatwelt Wandlitz

Die Wohnsiedlung der SED-Parteiführung soll knapp 26 Jahre nach dem Fall der Mauer unter Denkmalschutz gestellt werden. Das Interesse an diesem Areal ist noch groß.

Potsdam/Wandlitz (dpa) - Das einst abgeschottete Privatrefugium der SED-Führung, die Waldsiedlung Wandlitz (Barnim), soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Ein Sprecher des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalschutz bestätigte am Donnerstag einen RBB-Bericht. Danach sei die «Unterschutzstellung» in Vorbereitung. Noch in diesem Jahr soll eine Entscheidung fallen, erklärte er. Unklar sei aber, welche Areale genau geschützt werden sollen, ergänzte Stephan Breiding, Sprecher des Brandenburger Kulturministeriums.

1958 ließ das SED-Politbüro die Siedlung für ranghöchste Parteifunktionäre und ihre Familien bauen - mit Kino, Sauna, Schwimmbad und Restaurant. Die etwa 23 Familien, die in der Waldsiedlung wohnten, hatten auch Hausangestellte. In der Kaufhalle gab es Westwaren oder andere Dinge, die sonst in der DDR kaum erhältlich waren. Auch DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker lebte hier. Nach der Wende wurde auf dem Gelände die Brandenburg-Klinik eröffnet.

Dass die Waldsiedlung jetzt unter Schutz gestellt werden soll, sei nichts besonderes, betonte der Landesamtssprecher. Einst hatte die Behörde den Denkmalschutz-Status für das Areal abgelehnt. Die Begründung damals: Das Gebäude-Ensemble weise keine architektonischen Besonderheiten auf und der zentrale Charakter der Siedlung sei verschwunden, weil die massive Umzäunung entfernt wurde, erklärte Breiding. Zudem lag Anfang der 1990er Jahre der Fokus auf dem Erhalt des historischen und baukulturellen Erbes Brandenburgs vor 1945, hieß es.

Der Siedlungscharakter der Anlage sowie das frühere Wohnhaus von Walter Ulbricht mit der Bibliothek seien besonders schützenswert, hieß es nun. Außerdem bestehe ein gestiegenes öffentliches Interesse an dem Areal und seiner historischen Bedeutung, hieß es.

Aktuell stehen mehr als 100 Einzelobjekte aus der DDR-Zeit auf der Brandenburger Denkmalliste. Dazu zählen die Grenzanlage in Drewitz/Dreilinden, die Gaststätte Seerose in Potsdam, Teile des Militärgefängnisses Schwedt sowie die Innenstadt von Eisenhüttenstadt. Zusätzlich prüft das Amt, zwei Plattenbaublöcke in Bernau (Barnim) unter Schutz zu stellen.

