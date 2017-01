dpa

Landtag soll im Herbst endgültig über Kreisreform abstimmen

Die Debatte über die Kreisreform in Brandenburg wird nach einem neuen Zeitplan bis nach der Bundestagswahl anhalten. Denn die letzte Abstimmung im Landtag ist jetzt erst für den Herbst geplant.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Landtag wird nach den Worten von Linksfraktionschef Ralf Christoffers erst nach der Bundestagswahl im Herbst endgültig über die umstrittene Kreisreform entscheiden. Dies sei die Folge einer Übereinkunft der rot-roten Koalition, den Kommunen einen Monat mehr Zeit für Stellungnahmen zur Reform zu geben, sagte Christoffers am Donnerstag in Potsdam.

Mit dem neuen Zeitplan könnten nun aber auch Gebiets- und Funktionalreform gleichzeitig verabschiedet werden, was die Linksfraktion schon lange gefordert habe. Nach den Plänen der Landesregierung soll es ab 2019 nur noch neun Landkreise geben. Von den bislang vier kreisfreien Städten soll nur Potsdam diesen Status behalten. Dies stößt vor allem in Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) auf Widerstand.

Christoffers sagte, er halte die Reform für notwendig. Die ebenfalls diskutierten neuen Namen der Kreise seien dagegen nicht entscheidend. Alt-Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) hatte vorgeschlagen, die Namen der bislang kreisfreien Städte in die neuen Landkreisnamen zu integrieren - zum Beispiel per Doppelname «Cottbus-Niederlausitz».

Der CDU-Abgeordnete Sven Petke bezeichnete die Verschiebung vom Sommer in den Herbst als ersten Schritt der Koalition, die Reform zu beerdigen: «Der Druck der Bevölkerung zeigt Wirkung, SPD und Linke haben spürbar Angst vor der eigenen Reform bekommen. Die Verschiebung der Reform ist der Auftakt eines Rückzugsgefechts.»

Nach der Bundestagswahl hält Christoffers auch ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund für möglich. Vor einem halben Jahr habe er dies noch als völlig unwahrscheinlich eingestuft, heute sei dies angesichts der jüngsten Wahlumfragen aber eine Option, die man ernsthaft verfolgen solle, sagte Christoffers. Leicht sei dies aber nicht. «Es müssten sich alle drei Parteien inhaltlich ein Stück weit neu aufstellen.»

Als Knackpunkt gilt vor allem die Außenpolitik. Die Linke lehne Kriegseinsätze ab, sagte Christoffers. «Da gehen die politischen Einstellungen am weitesten auseinander.» Die Regierungsarbeit der Linkspartei auf Landesebene habe bislang deutlich gemacht, dass die Partei auch in Regierungsverantwortung ihren Grundsätzen treu geblieben sei. Derzeit stellt die Linke den Ministerpräsidenten in Thüringen und ist in Berlin und Brandenburg an den Regierungen beteiligt.

Christoffers kündigte bei seinem Jahresausblick an, in den nächsten Monaten das Thema Entwicklung des ländlichen Raums stärker in den Fokus zu nehmen. Es solle bei einer Klausurtagung im Februar diskutiert werden, zudem sei im März ein Parteitagsbeschluss dazu geplant. Zum anhaltenden Lehrermangel an den Schulen sagte er, die neu geschaffenen Stellen seien noch nicht ausreichend, auch eine Entlastung älterer Lehrer sei notwendig. «Das Problem muss gelöst werden und es muss jetzt gelöst werden», mahnte er. Zuletzt waren Gespräche der Landesregierung mit der Gewerkschaft GEW abgebrochen worden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Januar 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen