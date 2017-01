dpa

Goya-Grafikzyklus-Schau geht von Cottbus nach Dessau

Der im vergangenen Jahr in Cottbus ausgestellte Grafik-Zyklus «Die Schrecken des Krieges» von Francisco de Goya soll ab Mai in Dessau (Sachsen-Anhalt) zu sehen sein. Das kündigte das Kunstmuseum Dieselkraftwerk, das die Ausstellung konzipiert hatte, am Donnerstag in Cottbus an. Die kleinen Radierungen von Goya (1746-1828) zeigen brutale Kriegsszenen. Hintergrund der Werke ist die Besetzung Spaniens durch napoleonische Truppen. Den Angaben zufolge gehört der Grafikzyklus zum Bestand der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau.

