Eisbären Berlin kämpfen gegen Köln und die Krise

Vor dem Heimspiel der Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie am Freitagabend (19.30 Uhr) könnten die Ausgangslagen beider Teams kaum unterschiedlicher sein. Während die Eisbären nach einer Serie von vier Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in einer sportlichen Krise stecken und auf Tabellenplatz acht abgerutscht sind, feierten die Gäste in den vergangenen Tagen zwei Siege gegen den Meister und aktuellen Spitzenreiter EHC München.

Entsprechend groß ist der Respekt bei den Berlinern: «Köln hat unglaublich gute Special Teams», sagte der derzeit verletzte Angreifer Darin Olver. «Sie haben uns schon in der Vergangenheit auseinandergenommen. Darauf werden wir besonders aufpassen müssen.» Laurin Braun, zuletzt mit seinem hohen Arbeitspensum noch einer der Lichtblicke bei den Berlinern, forderte vor dem Duell mit dem Tabellendritten Teamwork: «Wir müssen als Mannschaft geschlossen zusammenarbeiten und gerade in der Defensive kompakt stehen.»

Die Gründe für die aktuelle Misere sieht der Angreifer im mentalen Bereich. «Die Qualität im Team ist in jedem Fall da. Wir sind gut genug sind, um alle zu schlagen», sagte er. Nach den jüngsten Niederlagen fehle aber das Selbstbewusstsein, manche Mitspieler seien «nervös und unsicher».

Erschwert werden könnte die ohnehin schon anspruchsvolle Aufgabe gegen die Kölner durch einen weiteren drohenden Ausfall: Wegen einer Unterkörperverletzung konnte Verteidiger Bruno Gervais am Donnerstag nicht trainieren. Ob er am Freitag mitwirken kann, wird sich erst am Spieltag entscheiden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 5. Januar 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen