Umfrage: Viele Berliner blicken optimistisch auf 2017

Berlin (dpa/bb) - Viele Berliner blicken trotz des Terroranschlags in der Hauptstadt einer Umfrage zufolge optimistisch in das neue Jahr. So glauben 38 Prozent, dass 2017 für sie persönlich besser wird als das vorangegangene Jahr. Das ergab eine Umfrage des Instituts Forsa im Auftrag der «Berliner Zeitung» (Samstag). Lediglich 13 Prozent der Hauptstädter meinen, dass sie es schwerer haben werden. 46 Prozent nehmen an, dass sich ihre Lebensverhältnisse nicht verändern.

Die Angst vor Terrorismus und Kriminalität ist allerdings nach dem Lkw-Attentat auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, das im Befragungszeitraum geschah, stark gestiegen. 69 Prozent der Befragten gaben laut Forsa danach an, Angst vor Anschlägen zu haben. Zuvor lag der Wert demnach bei 55 Prozent, 2013 seien es noch 13 Prozent gewesen, hieß es.

Letzte Änderung: Samstag, 31. Dezember 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

