dpa

Supermarkt in Tempelhof ausgeraubt

Unbekannte haben einen Supermarkt in Tempelhof ausgeraubt. Eine Kassiererin habe bei dem Überfall am Freitagabend einen Schock erlitten, teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. Zwei der Täter gingen demnach mit einem Einkaufswagen zur Kasse und bedrohten dort die 58-jährige Kassiererin und zwei weitere Mitarbeiter, die in einem Büro saßen. Die Räuber forderten Bargeld und verstauten dies in einem mitgebrachten Rucksack. Anschließend flohen sie mit einem bereitstehenden Auto, in dem ein Komplize als Fahrer auf sie gewartet hatte.

Letzte Änderung: Samstag, 31. Dezember 2016 14:00 Uhr

Quelle: dpa

