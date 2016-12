dpa

Post baut vor Silvester Briefkästen ab

Am Jahresende sind in Brandenburg immer wieder Brandstifter und Randalierer am Werk. Ziel der Attacken sind häufig Altkleidercontainer oder Briefkästen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Sowohl die Zahl der Vandalismusfälle als auch der Grad der jeweiligen Beschädigungen von Briefkästen in der Silvesterzeit haben in den letzten Jahren zugenommen», sagte eine Sprecherin der Deutschen Post. Damit keine Böller hereingeworfen werden können, installiert die Post an vielen Briefkästen Einwurfsperren an den Schlitzen - oder demontiert die Kästen bis Neujahr.

