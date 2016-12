dpa

Rund 80 Masernfälle in Berlin: WHO-Ziele verfehlt

Berlin hat beim Kampf gegen Masern auch im Jahr 2016 die Ziele der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfehlt. «Wir nähern uns der Elimination nicht wirklich an», sagte der Leiter der Arbeitsgruppe Infektionsschutz beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso), Dirk Werber, der Deutschen Presse-Agentur. Das WHO-Ziel der Masern-Ausrottung würde bedeuten, dass es in Berlin maximal vier Fälle pro Jahr geben dürfte. Tatsächlich erkrankten aber 2016 bislang rund 80 Menschen, wie aus Daten des Lageso hervorgeht. «Das sind viel zu viele Fälle», sagte Werber. Berlin habe damit in Deutschland die meisten Masern-Fälle in Relation zur Einwohnerzahl.

