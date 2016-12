dpa

Viele Berlinerinnen wollen Selbstverteidigung lernen

Nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln ist bei den Berlinerinnen das Interesse an Selbstverteidigungskursen gestiegen. Nach dem Jahreswechsel 2015/2016 seien die Anfragen zu diesen Kursen stark angestiegen, sagte Daniela Dorsch, Vorsitzende des Vereins «Frauen Bewegung Berlin». Auch den Verein «Selbstverteidigung für Frauen» erreichten in diesem Jahr vermehrt Anfragen. Viele fühlten sich nicht mehr beschützt, sagt Marina Salewski, 2. Vorsitzende des Vereins. Claudia Gaca, Leiterin von «ChoHwa - Kampf- und Bewegungskunst für Frauen in Berlin», beobachtet hingegen schon seit einigen Jahren eine stärkere Nachfrage nach Selbstverteidigungskursen.

Letzte Änderung: Samstag, 31. Dezember 2016 08:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen