Nach Köln: Berlinerinnen besuchen Selbstverteidigungskurse

Zahlreiche Vereine bieten in Berlin Selbstverteidigungskurse an - schon seit Jahren. Doch seit den massenhaften sexuellen Übergriffen in Köln vor einem Jahr sind mehr Frauen an diesem Angebot interessiert.

Berlin (dpa/bb) - Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in Köln zu Silvester sind Selbstverteidigungskurse bei Frauen gefragter als zuvor. Der Verein «Frauen Bewegung Berlin», der solche Workshops anbietet, hatte 2016 mehr Anfragen. Das liege an den Übergriffen in Köln, sagte Vereins-Chefin Daniela Dorsch. Nach der Silvesternacht 2015/2016 seien die Anfragen zu den Selbstverteidigungskursen des Vereins stark angestiegen - und das ganze Jahr über fast gleichbleibend hoch geblieben.

Auch den Verein «Selbstverteidigung für Frauen» erreichten in diesem Jahr vermehrt Kursanfragen. Viele fühlten sich nicht mehr beschützt, sagte Marina Salewski, 2. Vorsitzende des Vereins.

Claudia Gaca, Leiterin von «ChoHwa - Kampf- und Bewegungskunst für Frauen in Berlin» sagte, sie beobachte schon seit einigen Jahren einen Anstieg bei den Kursnachfragen. «Leider wächst die Angst vor den anonymen Tätern, obwohl viel mehr Frauen von Männern angegriffen werden, die sie kennen», sagte sie

In den Selbstverteidigungs-Workshops des Vereins «Frauen Bewegung Berlin» lernen die Frauen neben körperlichen Verteidigungstechniken auch, wie sie kritische Situationen frühzeitig erkennen und vermeiden können. Besonders junge Frauen wollen lernen, wie sie sich zum Beispiel mit ihrer Handtasche oder einem Regenschirm verteidigen können. «Die meisten Frauen, die zu unseren Workshops kommen, haben noch keine konkreten Gewalterfahrungen, sondern fühlen sich allgemein unsicher - vor allem, wenn sie nachts allein unterwegs sind», sagte Dorsch.

Quelle: dpa

