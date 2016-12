Jahresausklang auf Deutschlands größter Silvester-Party

Der Countdown bis Mitternacht läuft. Vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule ist Berlins Partymeile für den Ansturm der Besucher gerüstet. Aber es gibt mehr Kontrollen als sonst.

Berlin (dpa) - Auf Deutschland größter Silvesterparty am Brandenburger Tor erwarten die Veranstalter heute bis zu einer Million Besucher. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gilt für die zwei Kilometer lange Feiermeile aber ein schärferes Sicherheitskonzept. Deutlich sichtbar sind zum Beispiel Betonpoller, die als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufgestellt wurden. An den Eingängen werden Besucher bei Kontrollen abgetastet, Rucksäcke und große Taschen sind verboten. Pyrotechnik, Glasflaschen und spitze Gegenstände dürfen Gäste nicht mitbringen. Die eingezäunte und bewachte Partymeile ist ab 14.00 Uhr geöffnet.