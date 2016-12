Friedlicher Party-Auftakt am Brandenburger Tor

Berliner und Touristen lassen sich auch nach dem Terroranschlag vom Großereignis nicht abhalten: Schon am frühen Abend sind Tausende vor dem Brandenburger Tor, um ins neue Jahr zu feiern.

Berlin (dpa/bb) - Hinter Sicherheitszäunen und Betonpollern haben Tausende Gäste am Brandenburger Tor dem Jahresende entgegen gefeiert. Bei klarem Himmel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt drängten sich am frühen Abend schon zahlreiche Besucher bei der Silvesterparty vor der großen Bühne. Auf der restlichen Partymeile konnten sich die Gäste bei Sonnenuntergang noch frei bewegen. Die Stimmung sei bislang entspannt und friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch der Ordnungsdienst und das Rote Kreuz wussten von keinen Zwischenfällen.

Die Besucher mussten sich auf verschärfte Sicherheitskontrollen einstellen. Nach dem Lkw-Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz mit zwölf Toten und mehr als 50 Verletzten hatten die Veranstalter das Sicherheitskonzept noch mal überarbeitet. Die Gäste wurden am Einlass abgetastet. Rucksäcke und andere Gepäckstücke dürfen die Gäste nicht mitnehmen.

Am frühen Abend mussten die Besucher an den Haupteingängen zwischen 5 und 15 Minuten anstehen. Die allermeisten Menschen zeigten dafür großes Verständnis, wie eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes berichtete. Die Polizei schloss wie geplant den S-Bahnhof am Brandenburger Tor wegen des großen Andrangs. Die Linie U55 fahre dort nicht mehr, teilte die Polizei auf Twitter mit. Auch der Busverkehr dort war eingeschränkt.