Andrang bei Deutschlands größter Silvesterparty

Die Straße des 17. Juni beginnt sich zu füllen, erste Schlangen bilden sich vor Eingangstoren und Buden. Der Andrang auf Deutschlands größter Silvesterparty scheint ungebrochen - ungeachtet des Terroranschlags und verschärfter Sicherheitskontrollen.

Berlin (dpa/bb) - Silvesterparty im Zeichen der Sicherheit: Abgesichert von Betonpollern und mit verschärfte Einlasskontrollen begann am Samstag die Party zum Jahreswechsel. Bereits am frühen Nachmittag kamen zahlreiche Besucher zum Brandenburger Tor. Am Eingang und vor den Buden drängten sich ähnlich viele Menschen wie im vergangenen Jahr, wie eine Sprecherin des Veranstalters sagte. Anders als 2015 spielte auch das Wetter mit: Bei knackigen 3 Grad stand am Nachmittag keine einzige Wolke am Himmel über der Partymeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor.