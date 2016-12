dpa

Berlin: Mehr Videoüberwachung trotz Müllers Vorstoß fraglich

Seit dem Terroranschlag diskutiert Deutschland über Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen. Eine Idee: Mehr Überwachungskameras. In Berlin birgt sie politischen Zündstoff. Erst recht nach jüngsten Äußerungen des Regierungschefs.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Vorstoß des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) für mehr Videoüberwachung an öffentlichen Orten ist eine rasche Umsetzung fraglich. Die Linke, Koalitionspartner der SPD, bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung. Parteichefin Katina Schubert machte am Freitag deutlich, dass sie nach dem Terroranschlag keine neuen Argumente für mehr Kameras sieht. Die Grünen als zweiter Bündnispartner reagierten zurückhaltend. Nötig sei zunächst eine Analyse, welche Instrumente für öffentliche Plätze am effektivsten sind. «Die Videoüberwachung zählt bislang nicht dazu», sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang lehnte die rot-rot-grünen Koalition in Berlin mehr Kameras im öffentlichen Raum ab. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit 12 Toten wächst jedoch der Druck, dies zu überdenken. «Ich hoffe, dass es in dieser Frage Bewegung gibt», hatte Müller am Donnerstag der RBB-«Abendschau» gesagt. Straftaten könnten dadurch nicht verhindert, aber deutlich schneller aufgeklärt werden. Zudem könne man so möglicherweise Nachfolge-Taten verhindern. Wichtig sei ein in sich geschlossenes Konzept auch mit präventiven Maßnahmen.

«An unserer Position, dass Videoüberwachung Straftaten nicht verhindert, hat sich nichts geändert. Und diese Position ist auch noch nicht durch Fakten widerlegt worden», sagte Schubert der dpa. «Ein vernünftiges, präventives Sicherheitskonzept können Kameras nicht ersetzen, da sind sie auch kein Teil davon», so die Linken- Chefin. «Deswegen sollten wir unsere Anstrengungen tatsächlich darauf konzentrieren, genügend Personal auszubilden, genügend Personal zu rekrutieren, das bereit ist, in Berlin in die Polizei einzutreten.» Sinnvoll seien auch Betonpoller, um Großveranstaltungen zu schützen.

«Das gemeinsame Ziel der Koalition ist ganz klar mehr Sicherheit für unsere Stadt - dazu zählen Vorbeugung wie auch die Verhältnismäßigkeit staatlicher Maßnahmen», sagte Kapek. «Wir haben nun eine neue Sicherheitslage in Berlin, der wir Rechnung tragen werden.»

Die CDU erwartet nach den jüngsten Äußerungen des Regierenden Bürgermeisters konkrete Schritte. «Ich fordere den rot-rot-grünen Senat auf, diese Chancen zur Steigerung der Sicherheit der Menschen in unserer Stadt konsequent zu nutzen», sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf. Die Ablehnung von Videoüberwachung sei ein «Irrweg». «Müller muss jetzt beweisen, dass er die Kraft hat, eine Kurskorrektur durchzusetzen.»

Innensenator Andreas Geisel (SPD) will zur Senatsklausur am 9. Januar ein Konzept für mehr Sicherheit in der Stadt vorlegen. Am 12. Januar wird im Abgeordnetenhaus ein CDU-Antrag für mehr Videoüberwachung beraten.

