Linke: Kameras können Sicherheitskonzept nicht ersetzen

Die Berliner Linke sieht nach dem Terroranschlag keine Notwendigkeit für mehr Überwachungskameras in der Stadt.

«An unserer Position, dass Videoüberwachung Straftaten nicht verhindert, hat sich nichts geändert. Und diese Position ist auch noch nicht durch Fakten widerlegt worden», sagte Parteichefin Katina Schubert am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb kann sich die konzeptionelle Arbeit für eine verbesserte Sicherheitspolitik in der Stadt nicht darauf beschränken, dass wir über Videoüberwachung Ja oder Nein diskutieren. Sondern wir müssen eine ganzes Bündel von Maßnahmen überlegen, die zu mehr Sicherheit führen können.»

Schubert reagierte auf einen Vorstoß des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller für mehr Videoüberwachung an öffentlichen Orten . Der SPD-Politiker, der eine rot-rot-grüne Koalition anführt, hatte im rbb darauf hingewiesen, dass so zwar keine Straftaten verhindert, aber schneller aufgeklärt werden könnten.

Auch Schubert sieht diesen Punkt und verweist darauf, dass es schon rund 15 000 Kameras in der Stadt gebe. Aber: «Ein vernünftiges, präventives Sicherheitskonzept können Kameras nicht ersetzen, da sind sie auch kein Teil davon», so die Politikerin. «Deswegen sollten wir unsere Anstrengungen tatsächlich darauf konzentrieren, genügend Personal auszubilden, genügend Personal zu rekrutieren, das bereit ist, in Berlin in die Polizei einzutreten.» Sinnvoll seien auch Betonpoller, um Großveranstaltungen zu schützen.