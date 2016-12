Polizei weist Vorwürfe der Misshandlung zurück

Die Berliner Polizei hat Vorwürfe entschieden zurückgewiesen, einen nach dem Terroranschlag Festgenommenen misshandelt zu haben.

«Das hat nicht den Hauch von Substanz», sagte der Sprecher der Berliner Polizei, Winfrid Wenzel, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Der Mann ist definitiv von keinem Mitarbeiter misshandelt worden.» Der Pakistaner war kurz nach dem Anschlag am 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche festgenommen worden. Die britische Zeitung «The Guardian», die nach eigenen Angaben mit dem 24-Jährigen gesprochen hatte, berichtete über angebliche Schläge gegen den Festgenommenen.