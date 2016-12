Hölzl: Turnfest wird finanziell eine Herausforderung

Das Internationale Deutsche Turnfest vom 3. bis 10. Juni 2017 in Berlin wird für den Deutschen Turner-Bund DTB eine Mammutaufgabe. «Ich weiß, dass das letzte Turnfest, was die Finanzen anbelangt, negativ abgeschlossen hat, und das können wir uns nicht so oft leisten», erklärte DTB-Präsident Alfons Hölzl in einem Interview des Fachmagazins «Leon».

Nachdem 2013 zum Turnfest in der Rhein-Neckar-Region rund 10 000 Sportler weniger als erwartet anreisten, sehe die finanzielle Situation in Berlin angesichts von erwarteten 70 000 Sportlern schon aufgrund der höheren Teilnehmerentgelte anders aus. «Aber das Turnfest bleibt wirtschaftlich eine Herausforderung, weil wir keine Festbetragsfinanzierung mehr erhalten, sondern eine Verlustförderung, die macht es für Verbände schwierig», sagte Hölzl.

Schon 2012 hatten die Landesverbände den DTB aus einer akuten Finanznot gerettet, nachdem die Kosten für den neuen Verwaltungssitz samt integriertem Hotel mit rund 39 statt der ursprünglich geplanten 12,99 Millionen Euro aus dem Ruder gelaufen waren. Damals hatten die Landesverbände ihre Jahres-Beiträge für 2018 vorab an den DTB überwiesen. Diese Gelder müssen laut Vertrag im übernächsten Jahr zurückgezahlt werden. «Mein Eindruck ist, dass es sehr schwierig wird, diese Verpflichtung 2018 zu 100 Prozent erfüllen», erklärte Hölzl. Zwar besitze der Verband ein großes Immobilienvermögen, aber «die Liquidität ist angespannt».

Letzte Änderung: Freitag, 30. Dezember 2016 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen