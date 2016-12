dpa

Stellwerksausfall in Bitterfeld führt zu Zugverspätungen

Der Ausfall eines Stellwerks hat im Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn am Freitag zwischen Berlin und Leipzig zu großen Verspätungen geführt. Die technische Störung war am Morgen um kurz nach 8.00 Uhr im Stellwerk Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) aufgetreten, wie ein Bahnsprecher in Berlin sagte. Deshalb konnte der Abschnitt zwischen Muldenstein und Delitzsch nicht befahren werden. Die Fernzüge würden vorübergehend über Riesa (Sachsen), Falkenberg/Elster (Brandenburg) und Jüterbog umgeleitet, berichtete der Sprecher. Wann das Problem behoben sein wird, war zunächst unklar.

