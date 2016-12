dpa

Müller verspricht «lückenlose» Aufklärung des Anschlags

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat eine umfassende Aufklärung des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche versprochen. «Wir werden gegen diese und jede andere Form von Gewalt mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates vorgehen und auch, wenn der mutmaßliche Täter tot ist, nicht ruhen, bevor die Tat lückenlos aufgeklärt ist», sagte der SPD-Politiker in seiner vorab aufgezeichneten Neujahrsansprache. Müller dankte ausdrücklich der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften, die nicht nur am 19. Dezember alles getan hätten, «damit wir sicher zusammenleben können.» Bei dem Anschlag waren 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.

Letzte Änderung: Freitag, 30. Dezember 2016 11:00 Uhr

Quelle: dpa

