Kandt verweist auf Erfolge der Videoüberwachung bei der BVG

In der Diskussion um eine Ausweitung der Videoüberwachung in Berlin hat Polizeipräsident Klaus Kandt auf die Erfolg der Technik bei der BVG hingewiesen.

Eine Videoüberwachung von Plätzen, an denen sich viele Menschen aufhielten, könne ebenfalls etwas bringen, sagte Kandt am Freitag im Inforadio des RBB. Er warte nun gespannt auf das Ergebnis der Diskussion. «Grundsätzlich halte ich mich aus der Politik heraus», betonte der Polizeipräsident. Dass es in den vergangenen Wochen auffällig viele Zeugenaufrufe mit Bildern aus der Videoüberwachung seitens der Polizei gegeben habe, hat laut Kandt nichts mit der aktuellen Diskussion zu tun.

Müller für Videoüberwachung an ausgewählten Orten

Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat bisher eine flächendeckende Videoüberwachung abgelehnt. Am Donnerstag sprach sich allerdings der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) für eine Videoüberwachung an ausgewählten öffentlichen Orten aus. Im RBB nannte er dabei als mögliche Orte den Alexanderplatz, das Kottbusser Tor und den Breitscheidplatz, wo es am 19. Dezember einen Terroranschlag mit zwölf Toten und 55 Verletzten gegeben hatte.