Psychiater fordert kriminelle Flüchtlinge separat zu betrachten

Deutschland muss nach Meinung des syrischstämmigen Psychiaters Malek Bajbouj die Gruppe krimineller Flüchtlinge separat betrachten.

«Es lohnt sich, genau hinzuschauen, wer aus welcher Motivation was macht», sagte der Arzt, der an der Berliner Charité Flüchtlinge psychologisch betreut, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Eine Ebene ist kriminelles Verhalten. Das hat nichts mit Perspektivlosigkeit, Stress oder Nationalität zu tun.» Wenn man sich die Biografien der Männer anschaue, die Anschläge oder Vergewaltigungen begingen - dann hätten viele eine kriminelle Vorgeschichte. «Wir müssen lernen, diese unangenehmen Wahrheiten auch auszusprechen», meinte Bajbouj.

Insgesamt laufe in Deutschland bei der Flüchtlingsfrage jedoch viel in die richtige Richtung. «Ich wünsche mir, dass die großartigen Integrationsleistungen wieder mehr Beachtung finden. Und dass sich die Politik gleichzeitig nicht scheut auch unangenehme Themen anzusprechen. Das Thema Gewaltbereitschaft zum Beispiel.» Bajbouj ist einer der Leiter der Charité-Clearingstelle, die in Berlin die psychologische Erstbetreuung von Flüchtlingen übernommen hat.