ALBA Berlin setzt Siegesserie auch gegen Oldenburg fort

Das nennt man einen Lauf: ALBA Berlin gewinnt mit einem starken Finish sein siebtes Ligaspiel nacheinander. Und das, obwohl Topscorer Kikanovic fehlt. Matchwinner ist Tony Gaffney.

Berlin (dpa/bb) - ALBA Berlin hat seinen Siegeszug in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen die EWE Baskets Oldenburg gewannen die Berliner am Donnerstagabend dank eines starken Schlussviertels klar mit 81:63 (41:34). Nach dem siebten Ligaerfolg in Serie festigte ALBA seinen fünften Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren vor 12 225 Zuschauern der starke Tony Gaffney mit 21 und Dragan Milosavljevic mit 15 Punkten.