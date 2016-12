dpa

Emma und Finn sind die beliebtesten Vornamen in Brandenburg

Der beliebteste Vorname für neugeborene Mädchen in Brandenburg war 2016 Emma, die meisten Jungs des Jahrgangs hießen Finn oder Fynn. Das geht aus der Vornamenstatistik des Namensforschers Knud Bielefeld hervor, die er am Donnerstag veröffentlichte. Auf den weiteren Plätzen folgten in Brandenburg bei den Mädchen Hanna(h), Mila und Mia, bei den Jungs Oskar (Oscar), Paul und Ben. Die Namen Oskar und Pepe wurden in Brandenburg deutlich häufiger vergeben als im restlichen Bundesgebiet. Bei den Mädchen sind Charlotte und Lilly charakteristisch für die Region. Bundesweit hießen zum sechsten mal in Folge die meisten neugeborenen Jungs Ben. Bei den Mädchen war der häufigste Vorname 2016 wie im Vorjahr Mia.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Dezember 2016 19:10 Uhr

Quelle: dpa

