Zweimillionster Besucher im Haus der Wannsee-Konferenz

Das Haus der Wannsee-Konferenz hat am Donnerstag den zweimillionsten Besucher empfangen. Es handelte sich um ein Mitglied der fünfköpfigen Familie Rosenzweig aus New York, wie die Betreiber der Gedenk- und Bildungsstätte mitteilten. Der Leiter der Einrichtung überreichte der Familie einen Blumenstrauß. Seit 1992 können Besucher die Villa besichtigen. Im Januar 1942 hatten Vertreter von SS, NSDAP und mehrerer Reichsministerien in dem Haus die «Endlösung der Judenfrage» besprochen und den bereits begonnenen Holocaust im Detail organisiert.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Dezember 2016 17:40 Uhr

Quelle: dpa

