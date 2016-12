dpa

Foto-Schau mit Monroe-Bildern im Filmmuseum

Werke des New Yorker Fotografen Sam Shaw (1912-1999) sind in der ersten Schau des neuen Jahres im Potsdamer Filmmuseum zu sehen. Gezeigt werden ab 27. Januar Arbeiten des Künstlers, der unter anderen mit der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe und dem amerikanischen Filmschauspieler Anthony Quinn befreundet war und sie fotografierte, teilte das Filmmuseum am Donnerstag mit. Im Juli geht es in einer Ausstellung um die Welt des Filmtanzes: mit Ausschnitten aus berühmten Szenen, mit prächtigen Ballroben und dem weißen Anzug, den der amerikanische Schauspieler John Travolta in «Saturday Night Fever» trug.

Das Potsdamer Filmmuseum beherbergt etwa eine Million Objekte aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte in Babelsberg: Requisiten, Kostüme, Drehbücher oder Filmtechnik. Zu den Neuerwerbungen gehören die Nachlässe der Schauspielerin Agnes Kraus («Schwester Agnes») oder des Regisseurs Rolf Losansky («Das Schulgespenst»). In die ständige Ausstellung zu 100 Jahre Film in Babelsberg kamen 2016 rund 20 000 Besucher.

