Berlin und Brandenburg waren die sonnigsten Bundesländer

In Berlin und Brandenburg hat die Sonne 2016 bundesweit am häufigsten vom Himmel geschienen. Brandenburg führe die Bundesländer-Liste mit beinahe 1735 Sonnenstunden an, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. In Berlin schien die Sonne 1710 Stunden lang - das ist Platz zwei. Im Durchschnitt schien die Sonne in Deutschland 1585 Stunden lang. Die Hauptstadt war mit einer Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad Celsius auch das wärmste Bundesland. In Brandenburg lag das Mittel bei 10,1 Grad, bundesweit bei 9,6 Grad. In beiden Regionen war es damit auch recht trocken.

Insgesamt war es 2016 in ganz Deutschland nach den DWD-Berechnungen deutlich zu warm. Die Temperatur lag um 1,4 Grad über dem Mittel des Vergleichzeitraums zwischen 1961 und 1990 mit 8,2 Grad. Es war auch das sechste zu trockene Jahr in Folge. 2016 gehöre aber nicht zu den Top 10 der wärmsten Jahre seit 1881, sagen die Wetterforscher.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Dezember 2016 13:20 Uhr

