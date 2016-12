dpa

Drei Autos von Brandstiftern teilweise stark beschädigt

Drei Autos sind in Berlin-Prenzlauer Berg mutmaßlich durch Brandstiftung teilweise stark beschädigt worden. Zwei der Fahrzeuge wurden am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Zur Innung in Brand gesetzt und schwer beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Ein weiteres Auto wurde davon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ein politisches Motiv für die Brandstiftung wurde ausgeschlossen.

