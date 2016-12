Erneut Tankstelle in Berlin-Spandau überfallen

Erneut ist eine Tankstelle in Berlin-Spandau überfallen wollen. Ein Räuber bedrohte am Mittwochabend in der Zeppelinstraße einen 24 Jahre alten Angestellten mit einem Schlagstock, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Maskierte erbeutete eine unbekannte Summe Geld sowie etliche Einwegfeuerzeuge, bevor er flüchtete. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten zwei maskierte Männer eine Tankstelle in Spandau am Brunsbütteler Damm überfallen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 29. Dezember 2016 08:10 Uhr

Quelle: dpa

