Niederlage gegen Krefeld: Eisbären-Krise verschärft sich

Die Krise der Eisbären Berlin verschärft sich. Zwei Tage nach der höchsten Saisonniederlage in Ingolstadt (1:7) unterlag der siebenfache Champion der Deutschen Eishockey Liha zuhause gegen Tabellenschlusslicht Krefeld Pinguine mit 2:3 (0:1,0:0,2:1,0:1) nach Verlängerung. Daniel Pietta schoss am Mittwoch das entscheidende Tor für Krefeld, das zuvor neun Spiele in Serie nicht gewonnen hatten.

Vor der Partie stand beim Tabellenachten zunächst der Sportliche Leiter Stefan Ustorf im Mittelpunkt. Für seine Verdienste als Profi wurde das Banner mit seiner Rückennummer 14 unter das Dach der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gezogen. Vor über 14 400 Zuschauern wollte anschließend aber keine rechte Stimmung aufkommen. Trotz bester Berliner Chancen waren es die Gäste vom Niederrhein, die dank Daniel Pietta in Führung gingen (15.). Die beste Berliner Chance vergab André Rankel, der knapp zwei Minuten vor der ersten Pause einen Penaltyschuss nicht im Krefelder Tor unterbrachte.

Ohne die Langzeitverletzten Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler sowie Darin Olver, der wegen eines angerissenen Innenbandes auch noch sechs Wochen ausfallen wird, fanden die Hausherren auch im zweiten Drittel nicht ins Spiel. In der 48. Minute gelang zunächst der Ausgleich dank Jamie MacQueen. Dragan Umicevic sorgte in Krefelder Überzahl dann aber für die erneute Krefelder Führung (56.). Obwohl Rankel den Rest des Spiels wegen einer Disziplinarstrafe aus der Kabine verfolgte, erzwang Julian Talbot eine Minute vor der Schlusssirene die Verlängerung. Dort allerdings behielten die Krefelder dank Müller die Überhand.

